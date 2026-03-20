A Roma si svolgono i ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile’, un evento dedicato alla discussione sull’economia della salute in Italia. Durante l'incontro si analizzano le pratiche migliori del settore e si evidenzia il ruolo dell'industria farmaceutica, che contribuisce con investimenti e innovazioni sul territorio. L’obiettivo è fare il punto sul progresso e sulle strategie future.

(Adnkronos) - Un momento di confronto per fare il punto sul progresso dell'economia della salute nel nostro Paese, sulle best practice del settore e sul ruolo strategico dell'industria farmaceutica che contribuisce in modo significativo all'innovazione e agli investimenti sul territorio. Questi i temi al centro di “Dialoghi sull'Innovazione accessibile - Innovaction”, l'evento promosso da Adnkronos e Gsk, in programma a Roma, presso Palazzo Ripetta, il prossimo 9 aprile a partire dalle ore 10. L'economia della salute è un volano per il benessere dei cittadini e per la crescita del Paese. La necessità di far progressi in oncologia e in altre... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Economia della salute, l'Italia accelera: a Roma i ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile'

Articoli correlati

Bcp accelera sull’innovazione, partnership strategica con Nexi nel business del merchant acquiringBanca di Credito Popolare rafforza il proprio percorso di innovazione siglando una partnership strategica di lungo periodo con Nexi, PayTech italiana...

Didacta Italia 2026: al via la decima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuolaSono aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2026, che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze dall'11 al 13 marzo.

Aggiornamenti e notizie su Economia della

Temi più discussi: Regione presenta gli ‘Stati generali dell’economia della salute’; Finanziarizzazione dell’economia e welfare: comunità e salute; A Ville Ponti la tre giorni dedicata all'Economia della salute: Varese vuole il suo Forum modello Cernobbio; Economia della salute a Varese. E Vitiello rilancia: Puntare ancora più in alto.

Economia della salute, l'Italia accelera: a Roma i ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile'(Adnkronos) - Un momento di confronto per fare il punto sul progresso dell'economia della salute nel nostro Paese, sulle best practice del settore e ... iltempo.it

Un anno di lavoro, più di 100 relatori nazionali. Ecco come è nata Economia della saluteAlle Ville Ponti dal 19 al 21 marzo gli Stati Generali dell'Economia della Salute. L'organizzatore, Matteo Calveri, racconta la sfida di portare a Varese un evento di portata nazionale ... varesenews.it

Il cordoglio dei leghisti agli Stati Generali dell’economia della salute in corso a #Varese - facebook.com facebook

#unlibroinrete #unlibroinlettura "L'economia della paura" di Veronica De Romanis Perchè conservando si arretra @VeroDeRomanis @Mondadori @martiniinrete x.com