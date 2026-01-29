Grave incidente a Oggiono tra auto e moto | soccorsi urgenti in azione

Questa mattina a Oggiono si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta e hanno portato un ferito in ospedale in codice rosso. La strada è rimasta bloccata mentre si lavorava per aiutare le persone coinvolte.

Lo schianto alle 8.20 di giovedì lungo la Sp60. Gravemente ferito un 52enne Grave incidente tra auto e moto questa mattina a Oggiono. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire in codice rosso (massima urgenza) per prestare aiuto a un uomo di 52 anni rimasto ferito a seguito dello schianto avvenuto alle ore 8.20 lungo la Sp60. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro e ancora frammentarie le informazioni a disposizione sull'accaduto. Dopo una prima assistenza portata sul luogo dell'incidente, il 52enne rimasto ferito a seguito dell'impatto con l'altro veicolo e della caduta sull'asfalto, è stato trasportato sempre in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco.

