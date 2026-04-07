Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone | soccorsi urgenti in azione

Martedì 7 aprile, nella provincia di Lecco, sono stati soccorsi due feriti in incidenti distinti. In Valsassina, una donna è stata investita mentre si trovava a Primaluna, mentre ad Annone Brianza un ciclista è stato travolto da un veicolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di emergenza per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale.

In mattinata incidente a Primaluna con una 56enne rimasta ferita in modo grave. Alle 12.30 l'intervento in Brianza per prestare aiuto a un 68enne, poi trasferito in ospedale in codice giallo Una donna investita a Primaluna e un ciclista travolto ad Annone Brianza. Doppio intervento d'urgenza dei soccorsi nella giornata di oggi, martedì 7 aprile, nei due comuni della provincia lecchese. Il primo incidente, il più grave, è avvenuto alle 10.15 in via Provinciale a Primaluna, località della Valsassina. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto che ha visto una donna di 56 anni travolta da un veicolo in transito. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Incidente in Valsassina: soccorsi urgenti lungo la Sp62Incidente stradale con sei persone coinvolte tra cui tre minorenni in Valsassina. Incidente ad Arezzo: donna 61enne investita, codice 2 e soccorsiUn incidente stradale ha scosso Arezzo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Una donna investita in Valsassina e un ciclista travolto ad Annone: soccorsi urgenti in azioneIn mattinata incidente a Primaluna con una 56enne rimasta ferita in modo grave. Alle 12.30 l'intervento in Brianza per prestare aiuto a un 68enne, poi trasferito in ospedale in codice giallo ... leccotoday.it PRIMALUNA: 56ENNE INVESTITA SULLE STRISCE IN VIA PROVINCIALE, È GRAVEI sanitari hanno stabilizzato la ferita sul posto prima del trasporto in ospedale in codice rosso, indice della gravità delle condizioni. valsassinanews.com