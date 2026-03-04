Industrial Accelerator Act Bruxelles vuole creare domanda per le tecnologie europee

Bruxelles ha approvato l’Industrial Accelerator Act, un provvedimento volto a stimolare la domanda per le tecnologie europee. La legge mira a potenziare la capacità produttiva nel settore industriale, sostenere la crescita delle aziende e garantire l’occupazione. Inoltre, si concentra sull’accelerazione dell’adozione di tecnologie industriali più pulite e innovative per il futuro.

Roma, 4 marzo 2026 – Il provvedimento, denominato Industrial Accelerator Act, punta a rafforzare la capacità manifatturiera europea, favorire la crescita delle imprese e creare nuovi posti di lavoro, accelerando al contempo l’adozione di tecnologie industriali più pulite e orientate al futuro. La proposta di regolamento dovrà ora essere negoziata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea prima dell’adozione definitiva e dell’entrata in vigore. L’iniziativa era stata annunciata nell’ambito del Clean Industrial Deal e nella comunicazione congiunta sul rafforzamento della sicurezza economica dell’Unione, con l’obiettivo di stimolare la domanda europea di tecnologie pulite e prodotti industriali realizzati all’interno del mercato unico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

