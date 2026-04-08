Ue Urso a Séjourné | accelerare subito Industrial Accelerator Act

Il commissario europeo ha incontrato un rappresentante dell’Unione Europea per discutere delle prossime mosse riguardo all’Industrial Accelerator Act. La riunione si è concentrata sulla necessità di accelerare l’attuazione del provvedimento, che mira a rafforzare la competitività industriale. L’obiettivo dichiarato è di avviare subito le iniziative previste, evitando ritardi nell’implementazione delle misure approvate. La discussione fa parte di un quadro più ampio di interventi in ambito industriale.

Roma, 8 apr. (askanews) – Le sfide dell’Industrial Accelerator Act (IAA), i principali dossier europei in materia di competitività e di rilevanza per il sistema industriale nazionale, gli sviluppi del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 delle auto, le prospettive di revisione del sistema ETS a seguito delle aperture registrate nel Consiglio europeo di marzo e le strategie di approvvigionamento delle materie prime critiche: questi i temi al centro del bilaterale che si è svolto al Mimit tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Prosperità e la Strategia industriale, Stéphane Séjourné. 🔗 Leggi su Ildenaro.it L’Ue punta sul Made in Europe, 150mila posti di lavoro con l’Industrial Accelerator ActIl rapporto Draghi ha un primo importante effetto, ovvero la legge sull’acceleratore industriale con l’obiettivo di rafforzare l’industria e creare... Leggi anche: L’Ue svela l’Industrial Accelerator Act: incentivi e priorità agli appalti pubblici a prodotti “made in Europa”. Le regole per auto e manifattura Temi più discussi: Il commissario europeo Séjourné: Uno stop al patto di stabilità non si può escludere; ### Morning note: l'agenda di mercoledi' 8 aprile; Eventi e scadenze dell’8 aprile 2026. Ue, Urso a Séjourné: accelerare subito Industrial Accelerator ActRoma, 8 apr. (askanews) - Le sfide dell'Industrial Accelerator Act (IAA), i principali dossier europei in materia di competitività e di rilevanza ... notizie.tiscali.it Ue: incontro Urso-Séjourné l’8 aprile, focus su Industrial Accelerator ActMercoledì 8 aprile, alle ore 15, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrerà presso il Mimit il ... agenzianova.com L’Europa accelera sul futuro dell’industria Con il nuovo Industrial Accelerator Act, la Commissione europea punta a rendere il manifatturiero più competitivo e allo stesso tempo sostenibile Tecnologie pulite , meno burocrazia e più investimenti : l - facebook.com facebook