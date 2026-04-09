Industria bellica ed economia Qual è l’incidenza per il territorio

Stasera alle 21, presso l’ex stazione ferroviaria di Aulla, si terrà un incontro intitolato ‘No Al Riarmo! Il ruolo di La Spezia e Aulla nei conflitti in corso’. La discussione si concentrerà sull’incidenza del settore bellico sull’economia e sulla geografia della Lunigiana e dello spezzino. Il focus principale riguarda il peso reale di questa industria nella regione e il suo impatto sul territorio.

Qual è il peso reale del settore bellico nell’economia e nella geografia della Lunigiana e dello spezzino? È la domanda al centro dell’iniziativa ‘No Al Riarmo! Il ruolo di La Spezia e Aulla nei conflitti in corso’, che si terrà stasera alle 21, all’ex stazione ferroviaria ad Aulla. L’appuntamento, promosso da una convergenza di associazioni e cittadini delle province di Massa-Carrara e La Spezia, tra cui Accademia Apuana della Pace e Arci Agogo, punta a informare la popolazione su quella che definiscono una "progressiva e pericolosa penetrazione della guerra nel territorio". Il cuore della serata sarà la presentazione di una mappatura dettagliata delle aree militarizzate e delle aziende produttrici di armi presenti nel quadrante tra La Spezia e Aulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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