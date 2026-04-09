Il 9 aprile 2026, una multinazionale del settore tecnologico ha annunciato il rinnovo della certificazione ISO 37001 in Italia. Questa certificazione riguarda i sistemi di gestione anti-bribery e rappresenta un riconoscimento ufficiale delle procedure adottate dall’azienda per prevenire la corruzione. Il rinnovo si inserisce in un piano più ampio di iniziative volte a garantire pratiche di integrità e trasparenza nelle attività svolte nel paese.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Roma, 09 aprile 2026. – Indra Group, holding tecnologica globale attiva nei settori della difesa, del traffico aereo, della mobilità, dello spazio e delle tecnologie digitali, ha rinnovato nella sua filiale italiana la certificazione ISO 37001, lo standard internazionale per i Sistemi di Gestione Anticorruzione (SGAS). Il rinnovo conferma l’efficacia e la solidità dei processi e dei controlli implementati dal Gruppo per prevenire, individuare e contrastare qualsiasi forma di corruzione o comportamento illecito, rafforzando ulteriormente una cultura aziendale fondata sull’integrità, sulla trasparenza e sulla responsabilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Indra Group rinnova in Italia la certificazione ISO 37001, rafforzando il proprio impegno per l’integrità e le pratiche di buon governo

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