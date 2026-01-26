Indra Group, multinazionale spagnola specializzata in tecnologia e difesa, annuncia una collaborazione con il team di Formula 1 BWT Alpine. L’accordo mira a promuovere l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale e l’eccellenza operativa nel contesto del Campionato del Mondo di Formula 1, rafforzando l’impegno di entrambe le organizzazioni nel settore.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Indra Group, multinazionale spagnola leader nei settori della tecnologia e della difesa, annuncia un accordo di collaborazione con il team francese di Formula 1 Bwt Alpine per rafforzare l'impegno di entrambe le organizzazioni verso l'innovazione tecnologica, l'intelligenza avanzata e l'eccellenza operativa nell'ambito del Campionato del Mondo di Formula 1. Lo scrive l'azienda. L'accordo prevede l'integrazione di IndraMind, la piattaforma sovrana di intelligenza artificiale di Indra Group, nell'ecosistema operativo del team, consentendone l'implementazione e la validazione in uno degli ambienti tecnologici più complessi ed esigenti al mondo: la Formula 1, soprattutto in previsione del nuovo ciclo regolamentare che inizierà nella stagione 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

F1, al via una collaborazione tra Indra Group e il team Alpine

