A Spazio Cultura incontro con Giorgio De Michele Rosalia | si presenta il romanzo su Santa Rosalia

Giorgio De Michele Rosalia porta a Palermo il suo primo romanzo dedicato a Santa Rosalia, per festeggiare la festa della santa patrona. La presentazione si terrà sabato 21 febbraio alle 17:30 presso Spazio Cultura Libreria Macaione, nel cuore della città. L’autore, appena uscito con il suo esordio, racconterà come ha scritto il libro e cosa lo ha ispirato. La serata offrirà anche l’opportunità di approfondire i dettagli del romanzo, che ripercorre le tradizioni e i miti legati alla figura di Santa Rosalia.

Sabato 21 febbraio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro dell'esordiente Giorgio De Michele Rosalia. Ancilla Regni, un romanzo che racconta la vita della Santa patrona di Palermo, novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni.Il volume all'interno è impreziosito da alcune illustrazioni originali realizzate dallo stesso autore, comprese quelle di copertina. All'incontro sarà presente l'autore, il direttore della collana editoriale Alfredo Sant'Angelo e l'editore Nicola Macaione.Rosalia, da nobile privilegiata, essendo cresciuta nella corte reale normanna, a patrona di Palermo.