Domenica alle 16 al Museo della Marineria di Cesenatico si terrà uno spettacolo intitolato

"Note di violino, chitarra e canto, per la donna nella letteratura francese" è il tema dello spettacolo in programma domenica alle 16 al Museo della Marineria di Cesenatico. La proposta è quella di un intreccio di musica classica e letture, che vedrà protagonisti il Duo Raffaelli formato da Piero al violino e Lucia alla narrazione, insieme alla chitarrista Angela Marconi. Il programma musicale spazierà tra autori francesi come Massenet, Dancla, Satie e Gossec, arricchito da brani per violino solo composti dallo stesso Piero Raffaelli. La parte poetica esplorerà la figura della donna tra amore e passione, attraverso i grandi della letteratura francese: da romanticismo di Desbordes-Valmore al simbolismo di Baudelaire e Verlaine, fino alle pagine di Flaubert. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le donne nella letteratura francese con il Duo Raffaelli e Angela Marconi

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Argomenti discussi: Le donne nella letteratura francese con il Duo Raffaelli e Angela Marconi; Note di violino e chitarra in scena per un omaggio all'universo femminile: a Cesenatico suona il Duo Raffaelli.