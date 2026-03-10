Marzo delle donne | Franco Ricordi a Pisa per raccontare ' le donne e l’amore fra Dante e Shakespeare'

A Pisa, nel mese dedicato alle donne, si tiene un evento con Franco Ricordi che presenta uno spettacolo intitolato

Prosegue il calendario di appuntamenti del “Marzo delle donne”, la rassegna promossa dal Comune di Pisa in occasione della Giornata internazionale della donna. Venerdì 13 marzo, a partire dalle ore 17, la Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti ospiterà l’incontro dal titolo “Le donne e l’amore fra Dante e Shakespeare”, dedicato alla rappresentazione della figura femminile e del sentimento amoroso nelle opere di due tra i più grandi autori della letteratura occidentale. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Millecolori, sarà presentata da Chiara Cini e vedrà l’intervento di Franco Ricordi. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

