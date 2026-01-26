Schianto in autostrada A1 traffico in entrambe le direzioni | code oltre 6 chilometri a Colleferro

Da fanpage.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sulla carreggiata dell'autostrada A1 tra Colleferro e Valmontone, causando code di oltre 6 chilometri in entrambe le direzioni. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi. Si consiglia di valutare percorsi alternativi e di monitorare gli aggiornamenti sul traffico prima di mettersi in viaggio.

Code in entrambe le direzioni da chilometri fra Colleferro e Valmontone in A1, dove si è verificato un incidente fra più auto: una si sarebbe ribaltata.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su schianto autostrada

Schianto e tamponamento: code sulla SS36 in entrambe le direzioni

Mercoledì 10 dicembre si è verificato un incidente sulla SS36, con uno schianto e tamponamento tra due veicoli nei pressi di uno degli svincoli in direzione Nord.

Schianto tra sei auto lungo l'autostrada A1, feriti e code di 5 chilometri

Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli sulla A1, poco prima delle 19, nei pressi di Terre di Canossa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Camion in fiamme sull'autostrada A1, le operazioni di spegnimento

Video Camion in fiamme sull'autostrada A1, le operazioni di spegnimento

Ultime notizie su schianto autostrada

Argomenti discussi: Incidente A1 adesso: 6 km di coda verso Bologna; Schianto in A1, grave un 32enne di Fornelli; Tamponamento in A14, bimbo di due mesi in Rianimazione all'ospedale; VIDEO Umbria, schianto nella notte: un ferito grave, soccorsi in azione.

schianto in autostrada a1Schianto in autostrada A1, traffico in entrambe le direzioni: code oltre 6 chilometri a ColleferroCode in entrambe le direzioni da chilometri fra Colleferro e Valmontone in A1, dove si è verificato un incidente fra più auto: una si sarebbe ribaltata ... fanpage.it

schianto in autostrada a1Schianto in A1, grave un 32enne di FornelliL'incidente nei pressi di Parma. Il giovane (di professione militare) è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Soccorso dal 118, è stato intubato e portato in Rianimazione ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.