Schianto in autostrada A1 traffico in entrambe le direzioni | code oltre 6 chilometri a Colleferro

Un incidente si è verificato sulla carreggiata dell'autostrada A1 tra Colleferro e Valmontone, causando code di oltre 6 chilometri in entrambe le direzioni. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi. Si consiglia di valutare percorsi alternativi e di monitorare gli aggiornamenti sul traffico prima di mettersi in viaggio.

Code in entrambe le direzioni da chilometri fra Colleferro e Valmontone in A1, dove si è verificato un incidente fra più auto: una si sarebbe ribaltata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su schianto autostrada

Mercoledì 10 dicembre si è verificato un incidente sulla SS36, con uno schianto e tamponamento tra due veicoli nei pressi di uno degli svincoli in direzione Nord.

Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli sulla A1, poco prima delle 19, nei pressi di Terre di Canossa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Camion in fiamme sull'autostrada A1, le operazioni di spegnimento

Ultime notizie su schianto autostrada

Argomenti discussi: Incidente A1 adesso: 6 km di coda verso Bologna; Schianto in A1, grave un 32enne di Fornelli; Tamponamento in A14, bimbo di due mesi in Rianimazione all'ospedale; VIDEO Umbria, schianto nella notte: un ferito grave, soccorsi in azione.

Schianto in autostrada A1, traffico in entrambe le direzioni: code oltre 6 chilometri a ColleferroCode in entrambe le direzioni da chilometri fra Colleferro e Valmontone in A1, dove si è verificato un incidente fra più auto: una si sarebbe ribaltata ... fanpage.it

Schianto in A1, grave un 32enne di FornelliL'incidente nei pressi di Parma. Il giovane (di professione militare) è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Soccorso dal 118, è stato intubato e portato in Rianimazione ... rainews.it

+++ Veneto – Terribile schianto in autostrada, furgone tampona un tir in sosta e prende fuoco: due vittime nella notte - facebook.com facebook