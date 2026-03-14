Cilento auto precipita in un dirupo dopo incidente | morti due fidanzati

Nella notte in provincia di Salerno, due giovani fidanzati hanno perso la vita quando la loro auto è precipitata in un dirupo che si affaccia sul mare. L’incidente è avvenuto nel Cilento, coinvolgendo un veicolo che è finito fuori strada. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso dei due occupanti.

(Adnkronos) – Tragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati. È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen Polo è precipitata per circa duecento metri dopo un tamponamento con un furgone e dopo aver sfondato il guardrail nel tratto di strada delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Montecorice, auto nel dirupo alle Ripe Rosse dopo incidente: muore coppia di fidanzatiUn grave incidente è avvenuto ieri sera in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Cilento. Coppia precipita con l’auto in una scarpata per 200 metri: morti due giovani fidanzatiTempo di lettura: 2 minutiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel... Altri aggiornamenti su Cilento auto precipita in un dirupo... Temi più discussi: Incidente Cilento, auto precipita in un dirupo per 200 metri e finisce tra scogli e mare: morti i giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco; Auto precipita in mare a Montecorice: morta giovane coppia; Auto sfonda il guard rail e precipita per 200 metri: muore coppia di fidanzati; Cilento, auto sfonda guardrail e precipita in mare: conducente disperso. Cilento, auto precipita in un dirupo dopo incidente: morti due fidanzatiÈ accaduto a Montecorice, dove una Volkswagen Polo è precipitata per circa duecento metri dopo un tamponamento con un furgone e dopo aver sfondato il guardrail nel tratto di strada delle Ripe Rosse ... adnkronos.com Auto precipita in una scarpata nel Cilento, morta giovane coppia a MontecoriceDue giovani fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime, entramb ... tg24.sky.it Poche parole bastano, perché certi spettacoli parlano da soli: quella del Real Cilento è probabilmente una delle coreografie più belle e originali mai viste sui campi di provincia. Dragon Ball sbarca in seconda categoria, a Moio della Civitella, in provincia di Sa - facebook.com facebook Il @SocialMasaf ha riconosciuto la mela " #Uaitanedda" di San Mauro Cilento tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). Si tratta di una cultivar storica del territorio cilentano, per anni a rischio scomparsa. #ANSATerraGusto bit.ly/46RIO89 x.com