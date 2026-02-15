Maltempo in Sardegna 12 persone salvate dai vigili del fuoco a Ozieri

Il maltempo ha causato un intervento dei vigili del fuoco a Ozieri, dove hanno salvato 12 persone rimaste bloccate a causa delle forti piogge. La pioggia incessante ha fatto salire i livelli dei fiumi, mettendo in crisi gli invasi artificiali e creando rischi di allagamenti in molte zone dell’isola. In alcune aree, le strade sono diventate impraticabili e molte famiglie sono state evacuate.

(LaPresse) Continua a piovere in diverse zone della Sardegna, con i livelli dei fiumi in crescita che alimentano gli invasi artificiali e generano criticità idrauliche su tutti i bacini dell'isola. Nella notte, i vigili del fuoco hanno soccorso 12 persone, tra cui una neonata, rimaste isolate nella frazione di Ozieri, nel Logudoro, a causa dello straripamento del Riu Mannu. Le operazioni di salvataggio sono state effettuate con gommoni, come mostrano le immagini della clip, garantendo la messa in sicurezza dei residenti colpiti dall'innalzamento improvviso delle acque. Le autorità locali invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni dei servizi di emergenza mentre il maltempo continua a interessare l'isola.