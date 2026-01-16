Viale Michelangelo e il traffico insostenibile

Viale Michelangelo a Palermo rappresenta un esempio di traffico intenso e insostenibile. La congestione quotidiana non solo rallenta gli spostamenti, ma influisce sulla qualità della vita dei cittadini. È importante analizzare le cause di questa situazione e individuare possibili soluzioni per migliorare la viabilità e ridurre gli inconvenienti causati dal traffico eccessivo.

Quale è la colpa di noi cittadini di Palermo? Perché ancora ci ritroviamo ad espiare questa assurda pena? Questa la situazione in viale Michelangelo.

