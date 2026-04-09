Incidente in superstrada auto distrutte e traffico paralizzato

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente sulla strada statale 75, all'altezza dell'uscita di Rivotorto, in direzione di Perugia. L'impatto ha causato la distruzione di almeno un'auto e ha provocato il blocco del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un sinistro stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi all'altezza dell'uscita di Rivotorto della strada statale 75, in direzione di Perugia.Secondo una prima ricostruzione di tratterebbe di un tamponamento tra due autovettura. Una si è ribaltata più volte. L'altra ha il posteriore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Scontro spaventoso, auto distrutte: folle carambola in Italia, traffico paralizzatoUn grave incidente stradale si è verificato all’alba lungo la Strada Statale 219 Gubbio-Pian d’Assino, all’altezza del chilometro 14. Grave incidente, auto ribaltate e traffico paralizzato: immagini sconvolgenti (VIDEO)Nella tarda serata di mercoledì 11 marzo si è verificato un grave incidente lungo il viadotto di una strada statale. INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026 Temi più discussi: Tamponamento sulla superstrada, coinvolti tir e tre auto: traffico bloccato e chilometri di coda; Scontro tra auto e Tir: due feriti, superstrada per Taranto chiusa al traffico; Superstrada E45: incidente tra due auto. Due feriti portati all’ospedale di Sansepolcro; Incidente mortale in Fi-Pi-Li, la vittima è un uomo di 68 anni. Incidente in superstrada: La mia auto ko per una buca. E l’Anas mi chiede i danniMacerata, 11 marzo 2026 – Finisce con l’auto dentro una buca in superstrada e una ruota resta danneggiata. Dopo alcuni giorni, l’Anas annuncia che chiederà un risarcimento per danni al patrimonio ... ilrestodelcarlino.it Incidente stradale sulla superstrada FiPiLi: un morto e cinque feritiTraffico rallentato in entrambe le direzioni di marcia. Nello scontro sono rimasti coinvolti diversi mezzi: un tir, un furgone, due macchine e una moto ... corrierefiorentino.corriere.it MORTO DANILO, IL SECONDO RAGAZZO FERITO NELL’INCIDENTE A FORNELLI E ‘ deceduto Danilo Angelone, il secondo ragazzo rimasto ferito nell’incidente stradale di Fornelli. Trasportato inizialmente al Veneziale, vista la gravità del quadro clinico, è st - facebook.com facebook Sulla #FiPiLi per incidente 5 km di coda tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio in direzione Pisa #viabiliTOS x.com