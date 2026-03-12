Nella serata di mercoledì 11 marzo si è verificato un grave incidente lungo il viadotto di una strada statale. Due auto sono rimaste coinvolte, con una che si è ribaltata, causando il blocco totale del traffico nella zona. Sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. Le immagini mostrano i veicoli capovolti e la strada cancellata dal caos.

Nella tarda serata di mercoledì 11 marzo si è verificato un grave incidente lungo il viadotto di una strada statale. L'impatto ha coinvolto almeno un veicolo, che in seguito alla collisione si è ribaltato, causando pesanti conseguenze sulla circolazione. La situazione ha richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze operative, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità in un tratto considerato strategico per i collegamenti tra la zona e il centro cittadino. Incidente sulla statale: la dinamica e l'area interessata. La ricostruzione dell'accaduto è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Almeno una vettura avrebbe riportato danni significativi e, dopo l'urto, si è capovolta finendo sul tettuccio.

© Tvzap.it - Grave incidente, auto ribaltate e traffico paralizzato: immagini sconvolgenti (VIDEO)

