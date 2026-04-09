Durante i test a Sepang, il pilota spagnolo coinvolto in una caduta violenta è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente si è verificato durante le prove ufficiali della MotoGP, e il pilota ha condiviso sui social i dettagli dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori approfondimenti sulle condizioni di salute al momento. La squadra ha confermato l’evento e ha avviato le procedure di verifica.

Momenti di paura per Aleix Espargarò. Durante i test a Sepang previsti da Honda, il pilota spagnolo è rimasto coinvolto in una caduta particolarmente violenta, come raccontato dallo stesso pilota sui social. Il tester della casa giapponese si trovava in Malesia per delle sessioni importanti per Honda HRC, impegnata nello sviluppo dei progetti sia per il 2026 che per il 2027. Espargarò stava lavorando insieme a tutto il test team quando una violenta caduta nella giornata di martedì ha interrotto il suo programma di lavoro, lasciando ora al compagno Taka Nakagami il compito di proseguire lo sviluppo da solo. L'impatto ha causato diverse contusioni e la frattura di quattro vertebre ma gli esami hanno escluso danni al midollo spinale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incidente in MotoGP, Aleix Espargaró trasportato d'urgenza in ospedale: cosa è successo

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