Damien Touzé e la telefonata alla moglie dopo la caduta in Oman | Di' a nostro figlio che lo amo

Un uomo in Oman si trova in condizioni critiche a causa di un sospetto caso di malasanità che ha coinvolto più ospedali e diagnosi errate. Dopo una caduta, è stato sottoposto a diversi ricoveri e interventi chirurgici, con un primo intervento d’urgenza seguito da una frase del medico che indicava l’incertezza sulla possibilità di riaprire gli occhi. Durante la degenza, ha chiamato la moglie per comunicare un messaggio al loro figlio.

Il suo è un caso di malasanità in bilico tra la vita e la morte, scandito da diagnosi sbagliate, imperizia medica da denuncia, ricoveri in ospedali inadeguati, un intervento chirurgico d'urgenza prima del quale il dottore gli disse "non so riaprirai gli occhi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Non c’è solo la “famiglia nel bosco”, la storia di due genitori: “Con l’affido abbiamo salvato nostro figlio”Luca, un ragazzo che oggi ha 18 anni, 11 anni fa è stato letteralmente salvato da Matteo e Chiara grazie all'affido dopo un'infanzia di torture e...

C’è posta per te, la nuova moglie del padre lascia lo studio, le figlie la demoliscono: “C’è il cane che morde”C'è posta per te le figlie di Francesco accusano il padre di averle abbandonate dopo il secondo matrimonio.

Temi più discussi: La drammatica testimonianza di Damien Touzé dopo la caduta in Oman: Ho pensato di morire; Cofidis, Damien Touzé ha temuto il peggio dopo il grave incidente al Tour of Oman: Ho chiamato mia moglie e le ho detto: 'Sto per morire, di' a nostro figlio che gli voglio bene'; Mondiali, paradosso Svezia: qualificata senza vincere mai ai gironi; Giro dei Paesi Baschi 2026, Kévin Vauquelin a terra nella 2ª tappa a causa del sacchetto del rifornimento e poi staccato nel finale: Pensavo di stare bene, ma mi sono sentito semplicemente svuotato.

Damien Touzé e la telefonata alla moglie dopo la caduta in Oman: Di’ a nostro figlio che lo amoIl suo è un caso di malasanità in bilico tra la vita e la morte, scandito da diagnosi sbagliate, imperizia medica da denuncia, ricoveri in ospedali inadeguati ... fanpage.it

Dì a mio figlio che lo amo: il drammatico addio di Damien Touzé dopo l'incidenteIl 10 febbraio scorso, la vita di Damien Touze e cambiata per sempre durante il Tour of Oman. Il ciclista della Cofidis e stato protagonista di ... sportmediaset.mediaset.it

In un'intervista all'Équipe Damien Touzé ha parlato della sua drammatica caduta in Oman dello scorso febbraio. La paura di morire; le carenze dell'ospedale del ricovero; il ruolo decisivo del medico del team. L'intera testimonianza (da brividi): cicloweb x.com