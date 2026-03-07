Pensavo di morire Mi hanno caricato in macchina e portato in un campo a farmi scavare una buca Poi ho avuto un’idea | il racconto choc di Marco Baldini

Marco Baldini ha condiviso un episodio inquietante avvenuto durante un momento difficile della sua vita, quando ha detto di aver pensato di morire. Secondo il suo racconto, è stato caricato in macchina e portato in un campo, dove gli è stato chiesto di scavare una buca. In quell’occasione ha avuto un’idea che ha deciso di condividere durante una trasmissione televisiva.

La dipendenza dal gioco, le scelte sbagliate che hanno condizionato anche la sua carriera: Marco Baldini si racconta a Ciao Maschio nella puntata in onda sabato 7 marzo alle 17.05 su Rai1. La ludopatia. “L’errore più grosso che ho fatto in vita mia è stato confondere soldi e successo” spiega Baldini, “ pensavo che più soldi hai più sei bravo, più hai successo. Avevo soldi ma volevo averne di più e mi sono imbucato in affari che poi ho scoperto essere poco leciti”. La ludopatia, almeno all’inizio, era una copertura per nascondere altro: “Per mascherare delle grosse uscite di denaro all’inizio con il mio avvocato inventammo la storia del gioco. Poi, visto che ero attenzionato, ho dovuto giocare davvero, far vedere che giocavo davvero una, due, tre, quattro volte” continua Baldini nel salotto di Nunzia De Girolamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il racconto choc di Marco Baldini: “Volevo più soldi e mi sono trovato in affari illeciti, nel 2016 ho pensato al suicidio”Marco Baldini si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.

