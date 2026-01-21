Nella città di Foggia, questa mattina si è verificato un grave incidente all’incrocio tra un’auto e un furgone, con conseguenze tragiche. Purtroppo, una donna ha perso la vita nello scontro. L’evento ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, sottolineando l’importanza di rispettare le norme e di adottare misure per prevenire simili tragedie.

Ancora sangue sulle strade in Puglia. Una nuova tragedia, questa mattina, ha scosso la città di Foggia. In una delle zone più trafficate, all’incrocio tra viale Di Vittorio e Corso del Mezzogiorno, si è verificato un incidente mortale: è accaduto all'alba. Secondo le prime ricostruzioni, a scontrarsi un’utilitaria e un furgone. Nell’impatto, violentissimo, la vettura si è ribaltata e la donna che era alla guida ha perso la vita: è morta sul colpo. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118. +++Notizia in aggiornamento+++ . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente in città, scontro tra auto e furgone all'incrocio: muore una donna

