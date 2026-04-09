Grave incidente stradale a Montecorice | auto precipita a Punta Capitello | 4 persone recuperate vive

A Montecorice, nella zona di Punta Capitello, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto precipitata a ridosso della scogliera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, riuscendo a recuperare in vita quattro persone. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di accertamento. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Momenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Per cause in corso di accertamento, un’auto è andata fuori strada, finendo in una zona sottostante. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 e, vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Quattro persone coinvolte erano all’interno dell’auto. Attivato anche un secondo elicottero. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'auto è precipitata giù per 10-15 metri. Ma per fortuna le quattro persone all'interno sono state recuperate vive. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Grave incidente stradale a Montecorice: auto precipita a Punta Capitello: 4 persone recuperate vive Grave incidente stradale a Montecorice: auto con 4 persone precipita a Punta Capitello, attivato l?elisoccorsoMomenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Grave incidente stradale a Montecorice: auto precipita a Punta Capitello, attivato l?elisoccorsoMomenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Si parla di: Grave incidente stradale a Montecorice: auto con 4 persone precipita a Punta Capitello, attivato l’elisoccorso. Montecorice, auto precipita a Punta Capitello: diverse persone coinvolteGrave incidente questa mattina, auto precipita giù dalla via del Mare. Due persone a bordo. Necessario l'intervento dell'elisoccorso ... infocilento.it Grave incidente stradale a Montecorice: auto precipita a Punta Capitello, attivato l’elisoccorsoMomenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Per ... msn.com