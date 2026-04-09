Grave incidente stradale a Montecorice | auto con 4 persone precipita a Punta Capitello attivato l?elisoccorso

A Montecorice, un’auto con quattro persone è precipitata a Punta Capitello, provocando un incidente grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e l’elisoccorso. Le autorità hanno avviato le operazioni di soccorso e di verifica delle condizioni delle persone coinvolte. La dinamica dell’incidente e lo stato di salute dei coinvolti sono ancora in fase di accertamento.

Momenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Per cause in corso di accertamento, un’auto sarebbe andata fuori strada, finendo in una zona sottostante. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 e, vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Quattro persone coinvolte erano all’interno dell’auto. Attivato anche un secondo elicottero. Sul posto anche i vigili del fuoco. L'auto è precipitata giù per 10-15 metri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Grave incidente stradale a Montecorice: auto con 4 persone precipita a Punta Capitello, attivato l?elisoccorso Grave incidente stradale a Montecorice: auto precipita a Punta Capitello, attivato l?elisoccorsoMomenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Grave incidente stradale su Via Volterrana: giovane trasferita a Careggi con l’elisoccorsoQuesta mattina, venerdì 16 gennaio 2026, si è verificato un grave incidente stradale lungo via Volterrana, nel tratto tra Cerbaia e Chiesanuova a San...