Incidente a catena | tre feriti ambulanza ubriaca e caos sulla

Un incidente tra tre veicoli ha provocato tre feriti e ha bloccato il traffico sulla variante di Ariano Irpino. La causa principale è stata una manovra azzardata che ha generato un effetto a catena, creando confusione tra gli automobilisti. Sul posto sono intervenute le ambulanze, tra cui una in condizioni poco chiare a causa di un intervento affrettato. Il traffico rimane paralizzato mentre si cerca di gestire la situazione.

La dinamica dell’incidente: manovre e conseguenze. Un incidente tra tre veicoli ha bloccato il traffico sulla variante di Ariano Irpino, causando tre feriti e disagi alla circolazione. La dinamica dell’incidente, avvenuto questa sera, è ancora al vaglio della Polizia Municipale, ma sembra legato a una manovra azzardata di immissione sulla carreggiata. Tra i feriti, un agente di polizia penitenziaria che si trovava a bordo di un’auto ferma al bordo della strada. Nel caos, un’ambulanza non autorizzata ha attraversato con il rosso, con il conducente risultato positivo all’alcoltest. Poco dopo le 20:30, un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli: una BMW X1 e due Fiat Punto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

