Tamponamento sulla Statale 84 | feriti due giovani di Lanciano

12 feb 2026

Questa mattina sulla Statale 84 a Lanciano si è verificato un tamponamento tra due auto. Due giovani del posto sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale per controlli. La strada è rimasta bloccata per qualche ora, creando disagi al traffico. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Due auto sono rimaste coinvolte nell'incidente stradale avvenuto in località Torre Marino: entrambi i conducenti, un 31enne e un ventenne, sono stati trasportati in ospedale Un tamponamento fra due veicoli si è verificato oggi, 12 febbraio, lungo la Statale 84 a Lanciano. Due giovani del posto sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per accertamenti. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 14.20 al km 74+200 in località Torre Marino. Entrambi i veicoli viaggiavano in direzione Castel Frentano. Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes coupé avrebbe rallentato la marcia per svoltare a sinistra e sarebbe stata tamponata da una Nissan Micra che seguiva dietro.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

