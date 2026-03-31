San Siro inchiesta sulla vendita dello stadio | turbativa d’asta nove indagati e blitz della GDF

La vendita dello stadio di San Siro è al centro di un’inchiesta giudiziaria. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni a Milano e ha iscritto nel registro degli indagati nove persone con l’accusa di turbativa d’asta. L’indagine riguarda possibili irregolarità nelle procedure di vendita, che si sono svolte di recente. Le autorità stanno approfondendo i dettagli legati alla procedura e alle persone coinvolte.

Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Thuram Inter, la Francia per ritrovare il gol e il sorriso: ora punta a riprendersi il suo posto in nerazzurro! Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario.» Bosnia Italia, notte da Mondiale a Zenica: gli Azzurri sfidano il freddo e non solo! Newcastle, colpo Johan Martinez! I Magpies mettono le mani sul baby prodigio classe 2009. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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