Nove persone sono state messe sotto indagine in relazione alla vendita dello stadio di San Siro. Tra gli indagati ci sono dirigenti del Comune di Milano e professionisti che hanno collaborato con le società calcistiche coinvolte. Le accuse riguardano presunte irregolarità nella gestione e nella cessione dell’impianto sportivo. Le indagini sono condotte dalla procura e sono ancora in corso.

Sono dirigenti del comune di Milano e consulenti di Inter e Milan, accusati di aver gestito l’operazione in modo illecito La procura di Milano ha indagato nove persone tra dirigenti del comune, dell’Inter e del Milan per la vendita dello stadio di San Siro. La vendita è stata confermata alla fine dello scorso ottobre per 197 milioni di euro dopo mesi di complicate trattative, e anni di discussioni sia sul futuro dell’impianto che sui 280mila metri quadrati di aree edificabili attorno: secondo l’accusa, la vendita sarebbe stata pensata su misura per Inter e Milan, a cui sarebbero stati rivelate informazioni riservate per favorirle nell’acquisto, a scapito dell’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nove persone sono indagate per la vendita dello stadio di San Siro

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