Nove persone sono indagate per la vendita dello stadio di San Siro
Nove persone sono state messe sotto indagine in relazione alla vendita dello stadio di San Siro. Tra gli indagati ci sono dirigenti del Comune di Milano e professionisti che hanno collaborato con le società calcistiche coinvolte. Le accuse riguardano presunte irregolarità nella gestione e nella cessione dell’impianto sportivo. Le indagini sono condotte dalla procura e sono ancora in corso.
Sono dirigenti del comune di Milano e consulenti di Inter e Milan, accusati di aver gestito l’operazione in modo illecito La procura di Milano ha indagato nove persone tra dirigenti del comune, dell’Inter e del Milan per la vendita dello stadio di San Siro. La vendita è stata confermata alla fine dello scorso ottobre per 197 milioni di euro dopo mesi di complicate trattative, e anni di discussioni sia sul futuro dell’impianto che sui 280mila metri quadrati di aree edificabili attorno: secondo l’accusa, la vendita sarebbe stata pensata su misura per Inter e Milan, a cui sarebbero stati rivelate informazioni riservate per favorirle nell’acquisto, a scapito dell’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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