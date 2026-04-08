Inchiesta fondi ad Hamas Cassazione annulla custodia per Hannoun

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento di custodia cautelare nei confronti di un attivista palestinese di 64 anni, accusato di terrorismo e ritenuto al vertice di una presunta cellula di Hamas nel nostro paese. La decisione riguarda l’arresto effettuato in precedenza e si basa sulla valutazione degli aspetti procedurali della misura restrittiva. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sui fondi destinati all’organizzazione palestinese.

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’arresto di Mohammad Hannoun, attivista palestinese di 64 anni, accusato di terrorismo e ritenuto al vertice di una presunta cellula di Hamas in Italia. La decisione è legata alla possibile inutilizzabilità delle informative dei servizi segreti israeliani. Annullate anche le misure cautelari per altri tre indagati. L’indagato resta in carcere in attesa del nuovo giudizio del Riesame di Genova, cui la Suprema Corte ha rinviato il caso per una nuova valutazione. La vicenda. L’inchiesta nasce da accuse di finanziamento al terrorismo che hanno portato all’arresto di Hannoun. Per i pm dell’antiterrorismo della procura di Genova, il leader palestinese avrebbe dirottato i fondi raccolti tramite la sua onlus verso Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta fondi ad Hamas, Cassazione annulla custodia per Hannoun Fondi ad Hamas: la Cassazione annulla con rinvio l'arresto nei confronti di HannounLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del tribunale del Riesame che avevano confermato la custodia cautelare in carcere... Fondi ad Hamas: attesa per la decisione della Cassazione sul carcere per HannounLa Suprema Corte dovrà esprimersi anche sull’utilizzabilità dei file israeliani esclusi perché acquisiti tramite fonte anonima La procura ha... Temi più discussi: Fondi ad Hamas: attesa per la decisione della Cassazione sul carcere per Hannoun; Inchiesta fondi Hamas e Hannoun, scontro tra toghe sui documenti forniti da Israele; Caso Hannoun, i procuratori della Cassazione: I documenti di Israele? Inutilizzabili; Presunti fondi ad Hamas, i pg della Cassazione in disaccordo con gli inquirenti genovesi: I documenti israeliani non sono utilizzabili. Fondi Hamas, scontro sulle prove: la Cassazione valuta i documenti israelianiFondi Hamas, la Cassazione valuta l’uso dei documenti israeliani. Dubbi sulle prove e ricorsi in esame nell’udienza dell’8 aprile. ligurianotizie.it Presunti fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad HanonunLa Cassazione ha anche respinto i ricorsi dei pm Luca Monteverde e Marco Zocco contro la scarcerazione di Rahed Al Salahat (difeso dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio) referente dell ... genova24.it Inchiesta sui fondi UE all’Università, Gesan: “Rigettato l’appello della Procura, accolte le nostre tesi” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Truffa sui fondi Europei ad UniPa: l’Università apre una inchiesta x.com