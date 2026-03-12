Christian Vieri è stato ricoverato in ospedale e ha condiviso una foto con camice e flebo su Instagram, accompagnata dalla didascalia “E anche questa è andata”. L’ex calciatore ha spiegato di aver appena subito un piccolo intervento chirurgico e ha deciso di informare i suoi follower sulla sua condizione. La notizia ha subito fatto il giro dei social, suscitando attenzione tra i suoi fan.

Christian Vieri è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico e ha deciso di raccontarlo direttamente ai suoi follower su Instagram. L’ex attaccante della Nazionale, che si avvicina ai 53 anni, ha pubblicato una foto scattata dal letto di ospedale: indossa il camice, al polso ha il braccialetto sanitario e sulla mano è visibile l ’ago-cannula. È stato lo stesso Vieri a spiegare cosa è successo, rassicurando subito i fan sulle sue condizioni. “E anche questa è andata!”, ha scritto nella storia pubblicata sui social. Nello scatto l’ex calciatore tiene un braccio sollevato e con la mano fa il segno della vittoria, un gesto che lascia intendere come l’operazione si sia conclusa senza problemi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bobo Vieri in ospedale, la foto con camice e flebo: “E anche questa è andata”

