Incendio sul Monte Epomeo circa 10 ettari di bosco in fumo
Un incendio ha interessato il Monte Epomeo sull’isola di Ischia, interessando circa 10 ettari di bosco. Le fiamme sono divampate in una zona montuosa e sono state domate dalle squadre di soccorso intervenute sul posto. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sull’origine del fuoco.
Sono circa 10 ettari di vegetazione andati in fumo sull’isola di Ischia dopo l’incendio divampato sul Monte Epomeo. A quantificare l’area colpita è l’assessora regionale alla Protezione civile Fiorella Zabatta, che parla di 92.202 metri quadrati interessati dalle fiamme, sulla base della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Incendio Monte Epomeo, Zabatta: “Quasi 10 ettari di boschi interessati dalle fiamme”
Fiamme sul Monte Petrinone, bilancio drammatico: "In fumo 18 ettari di bosco"Diciotto ettari di bosco sono andati in fumo sul Monte Petrinone - Collina di Sant’Antonio, tra Sparanise e Francolise.
Temi più discussi: INCENDIO SUL MONTE EPOMEO, VASTA L’AREA COLPITA; Ischia, in fiamme il monte Epomeo: l'incendio ha distrutto ettari di macchia mediterranea e lambito alcune abitazioni; Spento l'incendio sul monte Epomeo a Ischia; Ischia, contenuto l’incendio sul monte Epomeo. Bruciati ettari di vegetazione, probabile dolo.
Incendio sul monte Epomeo, in fumo quasi 10 ettari di boscoSono 92.202 metri quadrati di vegetazione (pari a circa 10 ettari) coinvolti nell'incendio del Monte Epomeo a Ischia. (ANSA) ... ansa.it
Ischia, incendio sul Monte Epomeo: evacuate tre famiglie a Serrara FontanaLe fiamme sviluppatesi sull'isola d'Ischia, in località Ciglio, hanno minacciato alcune abitazioni. Intervento nella notte di Protezione Civile ... 2anews.it
Incendio ad Ischia, le foto dell'intervento notturno per arginare il fronte sul monte Epomeo. - facebook.com facebook
#Apertura #Cronaca INCENDI, NUOVAMENTE IN FIAMME IL MONTE EPOMEO A ISCHIA PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA ATTIVA DOS E VOLONTARI x.com