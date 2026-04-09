Incendio sul Monte Epomeo circa 10 ettari di bosco in fumo

Un incendio ha interessato il Monte Epomeo sull’isola di Ischia, interessando circa 10 ettari di bosco. Le fiamme sono divampate in una zona montuosa e sono state domate dalle squadre di soccorso intervenute sul posto. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sull’origine del fuoco.