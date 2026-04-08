Paura a Roma incendio alla Garbatella | evacuato un palazzo

Da feedpress.me 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nel quartiere Garbatella di Roma si è verificato un incendio in un appartamento, che ha portato all’evacuazione di un intero palazzo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e ancora in corso per mettere in sicurezza l’edificio e le persone presenti. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell’incendio o sui danni subiti dall’edificio.

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un appartamento nel quartiere Garbatella, a Roma, rendendo necessaria l’evacuazione dei residenti dello stabile. Fiamme al secondo piano Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è divampato intorno alle 19 al secondo piano di un edificio in via Ignazio Persico 40. Secondo quanto si apprende, al momento dell’esplosione i vigili del fuoco erano già presenti sul posto. Operazioni di spegnimento in corso Le squadre sono tuttora impegnate nelle operazioni di spegnimento, supportate da mezzi speciali. Sul luogo dell’incendio anche i sanitari e le forze di polizia per garantire assistenza e sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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