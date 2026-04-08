Paura a Roma incendio alla Garbatella | evacuato un palazzo

Oggi nel quartiere Garbatella di Roma si è verificato un incendio in un appartamento, che ha portato all’evacuazione di un intero palazzo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e ancora in corso per mettere in sicurezza l’edificio e le persone presenti. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell’incendio o sui danni subiti dall’edificio.

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un appartamento nel quartiere Garbatella, a Roma, rendendo necessaria l’evacuazione dei residenti dello stabile. Fiamme al secondo piano Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è divampato intorno alle 19 al secondo piano di un edificio in via Ignazio Persico 40. Secondo quanto si apprende, al momento dell’esplosione i vigili del fuoco erano già presenti sul posto. Operazioni di spegnimento in corso Le squadre sono tuttora impegnate nelle operazioni di spegnimento, supportate da mezzi speciali. Sul luogo dell’incendio anche i sanitari e le forze di polizia per garantire assistenza e sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura a Roma, incendio alla Garbatella: evacuato un palazzo Leggi anche: Incendio in un palazzo a Garbatella: evacuate venti persone per il fumo Palazzo evacuato, incendio scoppiato al terzo pianoA causa di un incendio è stato evacuato questa mattina un intero palazzo in via Libertà a Giammoro. Temi più discussi: Incendio all'Esquilino: paura nell'affittacamere, uomo salvato sul tetto. Cinque intossicati; Incendi a Roma, fiamme in un deposito e paura in un appartamento nell’Esquilino; Roma: paura all’Esquilino per un incendio in un appartamento, soccorse due persone; Roma Esquilino, incendio in un affittacamere all'attico: in due salvati sul tetto con l'autoscala dei vigili del fuoco. Tre in ospedale. Paura a Roma, incendio alla Garbatella: evacuato un palazzoFiamme in un appartamento al secondo piano, residenti fatti uscire per sicurezza. In corso le operazioni di spegnimento ... gazzettadelsud.it Roma – Auto divorata dalle fiamme sulla Tangenziale Est: traffico nel caos tra Verano e San GiovanniSul posto sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area ROMA - Paura nel pomeriggio di ... etrurianews.it La serie su Disney+, si concentra sulle generazioni più giovani delle donne che sfidano il regime fondato sul patriarcato dei racconti di Margaret Atwood, descrivendo un futuro che oggi appare vicino (e fa paura) x.com Paura a bordo di un volo. Una sigaretta elettronica contenuta in un bagaglio a mano ha innescato un incendio - facebook.com facebook