Incendio in una casa vacanze ingenti i danni | corrono i vigili del fuoco

Da salernotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di oggi a Santa Maria, frazione di Castellabate, un incendio ha coinvolto una casa vacanze disabitata, causando danni ingenti. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La struttura, attualmente senza occupanti, è stata duramente colpita dal rogo. Non ci sono persone ferite.

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a Santa Maria, frazione costiera del comune di Castellabate, dove un incendio è divampato all’interno di una casa vacanze attualmente disabitata. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme potrebbero essere state provocate da un cortocircuito partito da un frigorifero presente nell’abitazione. Il rogo si è sviluppato rapidamente, invadendo i locali e producendo una densa colonna di fumo visibile anche dall’esterno. Ad accorgersi dell’incendio sono stati i proprietari dell’immobile, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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