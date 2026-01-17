Ordigno artigianale esplode davanti a un palazzo e a un negozio a Torino San Donato | ingenti i danni anche ad alcune auto parcheggiate

Nella notte di venerdì 16 gennaio 2026, un ordigno artigianale è esploso davanti a un edificio in via Don Bosco 106, nel quartiere San Donato di Torino. L’esplosione ha causato ingenti danni, coinvolgendo anche alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre si valutano i danni materiali e le eventuali conseguenze per la sicurezza della zona.

Un ordigno artigianale è esploso nella notte di ieri, venerdì 16 gennaio 2026, davanti al palazzo di via Don Bosco 106 a Torino. Ha danneggiato la vetrina di un negozio, il Guereum Pabi, il vetro del portone di ingresso del condominio e alcune auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle volanti della polizia di Stato. Il gesto è chiaramente doloso, resta da capire se possa essersi trattato di una bravata, di un tentativo di intimidazione (e in quel caso resta da comprendere contro chi) oppure di una vendetta (idem). L'esplosione, in ogni caso, ha svegliato i residenti nei dintorni, che sono scesi in strada, e sta provocando parecchia preoccupazione in tutto il quartiere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

