Inaugurata nuova arteria | Fasano accelera verso i Giochi del Mediterraneo

Oggi a Fasano è stata inaugurata ufficialmente la nuova arteria che collega la SP4 a via San Lorenzo, migliorando la viabilità locale. Contestualmente, sono stati aperti anche i nuovi spazi di parcheggio dedicati al prossimo Palazzetto dello Sport. L'intervento rappresenta un passo importante per la mobilità della città in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo.

Aperta ufficialmente la strada di collegamento e l’area parcheggio da 350 posti a servizio del nuovo Palazzetto dello Sport: un investimento da oltre 1,4 milioni di euro per la mobilità cittadina. L’opera, che rappresenta un pilastro fondamentale del piano di potenziamento infrastrutturale della città, è stata finanziata tramite i fondi destinati ai Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026. L'intervento è stato progettato per garantire un accesso fluido, sicuro e moderno al nuovo polo sportivo, integrandosi perfettamente con la rete viaria esistente. Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco della Città di Fasano, Francesco Zaccaria, il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Cisternino.🔗 Leggi su Brindisireport.it

