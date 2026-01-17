Inaugurata la rotonda del Garage Venezia | Un' opera strategica per il territorio

Sabato 17 gennaio è stata inaugurata la nuova rotatoria vicino al Garage Venezia a Porcia. Questa infrastruttura rappresenta un intervento strategico per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nella zona, contribuendo allo sviluppo del territorio. L’opera, realizzata con attenzione alle esigenze locali, si inserisce in un progetto di miglioramento della mobilità che coinvolge la comunità e le infrastrutture della zona.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco di Porcia Marco Sartini e ad altre autorità regionali tra cui l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier e alle infrastrutture e territorio Cristina Amirante Si è tenuta nella giornata di sabato 17 gennaio l'inaugurazione della nuova rotatoria a ridosso del Garage Venezia a Porcia. Una cerimonia cui hanno preso parte - oltre al sindaco di Porcia Marco Sartini - l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, e alle infrastrutture e territorio, Cristina Amirante. Si tratta di "un'opera decisamente strategica lungo la statale 13 Pontebbana, l'asse principale sul quale gravita larga parte del sistema produttivo tra Pordenone e Udine, con connessione anche con il Veneto orientale - ha detto Amirante - La nuova rotatoria risolve uno snodo complesso, tra i più trafficati in regione, poiché interessato da un intenso passaggio di traffico pesante e contemporaneamente punto di ingresso urbano sia a Porcia che a Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

