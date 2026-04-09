Un progetto nasce dall’amore per i libri e la figura di Alice, protagonista di un classico della letteratura. L’iniziativa si sviluppa partendo dalla lettura di “Alice nel Paese delle Meraviglie” e mira a coinvolgere le persone attraverso incontri e attività legate alla narrazione. La proposta si concentra sull’uso della lettura come strumento di crescita personale, offrendo spazi di confronto e di scoperta tra i partecipanti.

Dalla lettura di Alice nel Paese delle Meraviglie nasce un progetto che dimostra come i libri possono ancora sorprendere e far crescere. In un tempo dominato da tablet e smartphone, c’è una classe quinta che ha scelto di viaggiare in modo diverso: aprendo un libro. È accaduto nella Scuola Primaria, dove gli alunni hanno intrapreso un percorso di lettura dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, il celebre romanzo di Lewis Carroll. L’iniziativa, inserita in un progetto di promozione della lettura, ha coinvolto attivamente tutti gli studenti. La lettura condivisa in aula è diventata occasione di dialogo e confronto: ogni capitolo ha stimolato domande, osservazioni e riflessioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In viaggio con Alice tra libri, fantasia e crescita

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In viaggio con Alice tra libri, fantasia e crescitaUn progetto di lettura in classe dimostra come, anche nell’era digitale, la carta stampata sappia ancora coinvolgere e far riflettere ... ilgiorno.it

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