Danzando con i libri per volare sulle ali della fantasia | gli eventi

La libreria La Casa sull’Albero di Arezzo presenta un programma di eventi dedicati all’inverno e alla primavera, pensato per stimolare la passione per la lettura e la fantasia. Attraverso incontri, laboratori e presentazioni, si offre uno spazio di confronto e crescita culturale per adulti e bambini. Un’occasione per scoprire nuovi autori e condividere momenti di interesse letterario in un ambiente accogliente e ricco di proposte.

Ricco il programma delle attività d’inverno e di primavera a cura della libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. Tanti appuntamenti dedicati ai libri e alle storie, letture, laboratori, esperienze per avvicinarsi ai libri ed amarli per sempre. "Intanto cominciamo con un gennaio all’insegna delle storie che raccontano la danza ed il movimento, mentre continuano gli appuntamenti “Alla scoperta di Pippi Calzelunghe ”. Danzando con i libri, Tre appuntamenti per avvicinarsi al mondo della danza e del movimento attraverso i libri destinati ai più piccoli. Storie affascinanti e fuori dagli stereotipi perché non è mai troppo presto per iniziare a sognare" dicono le libraie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Danzando con i libri per volare sulle ali della fantasia: gli eventi Leggi anche: Lo spettacolo con Chiara Francini, libri, mostre e incontri: gli eventi di oggi Leggi anche: Halloween 2025: Roma e il Lazio si tingono d’arancio — gli eventi per famiglie tra brividi, fantasia e natura La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Danzando con i libri per volare sulle ali della fantasia: gli eventi. Danzando con i libri per volare sulle ali della fantasia: gli eventi - Ricco il programma delle attività d’inverno e di primavera a cura della libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. lanazione.it

DA VEDERE, DA SENTIRE - Spettacoli ed eventi a Sassari e dintorni: le novità https://www.sassarinotizie.com/2026/01/13/da-vedere-da-sentire-sassari-spettacoli-musica-teatro-cinema-danza-moda-libri-sagre-tradizioni-cucina-arte-mostre-pittura-fotografia/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.