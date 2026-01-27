Zola | Se il Napoli esce dalla Champions sarà un brutto colpo ma hanno veramente tantissime attenuanti quest’anno

In vista della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, l’analisi di Gianfranco Zola evidenzia l’importanza della partita per entrambe le squadre. Napoli e Chelsea si contenderanno punti fondamentali per raggiungere i rispettivi obiettivi, tra tensione e determinazione. Questa sfida rappresenta un momento chiave nella stagione di entrambe le formazioni, con un pronostico incerto e molte aspettative.

In vista della sfida di Champions tra il Napoli e il Chelsea, il Corriere dello Sport ha intervistato un doppio ex, Gianfranco Zola Che partita sarà Napoli-Chelsea? «Una con tanti significati e molta tensione perché entrambe si giocano qualcosa di importante il Chelsea punta a entrare nelle prime otto il Napoli rientrare in zona playoff. Basta questo, no?» Chi rischia di più? « È chiaro che il Napoli si gioca molto di più: se non dovesse vin­cere andrebbe fuori, e tra l’altro non dipende sol­tanto dal suo risul­tato. Il Chel­sea, male che vada, farà gli spa­reggi». Quindi domani forza Napoli? «Mi met­terò in pol­trona con le due sciarpe a godermi lo spet­ta­colo e vinca il migliore». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

