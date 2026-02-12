Schettini agli studenti | Il potere che hanno i bulli su di voi dipende solo da voi stessi ecco come disinnescare la violenza online

Vincenzo Schettini si rivolge agli studenti e li avverte: il potere dei bulli online dipende da voi. Spiega che il cyberbullismo è più pericoloso perché ti colpisce ovunque, anche dietro uno schermo. Poi dà qualche consiglio pratico su come disinnescare la violenza digitale.

