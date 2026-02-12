Schettini agli studenti | Il potere che hanno i bulli su di voi dipende solo da voi stessi ecco come disinnescare la violenza online
Vincenzo Schettini si rivolge agli studenti e li avverte: il potere dei bulli online dipende da voi. Spiega che il cyberbullismo è più pericoloso perché ti colpisce ovunque, anche dietro uno schermo. Poi dà qualche consiglio pratico su come disinnescare la violenza digitale.
Vincenzo Schettini analizza il cyberbullismo definendolo più pericoloso del bullismo tradizionale perché "ti raggiunge ovunque". Il docente racconta la sua esperienza personale, condanna il revenge porn e invita i ragazzi a rompere la solitudine parlando con gli adulti, preferendo il dialogo ai divieti sui social. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
