Montevarchi arriva il Carbonara Festival con le prelibatezze romane

A Montevarchi si terrà il “Carbonara Festival” dal 6 all’8 marzo, con un focus dedicato alle specialità della cucina romana. L’evento si svolgerà nel centro della città e proporrà varie degustazioni e stand gastronomici che mettono in mostra le tradizioni culinarie di Roma. La manifestazione coinvolge diversi ristoratori locali e appassionati di gastronomia.

Montevarchi ospita il “Carbonara Festival”, il meglio della cucina romana, nel fine settimana dal 6 all’8 marzo. L’evento itinerante che sta attraversando l’Italia fa tappa in Toscana, dopo Aprilia e Reggio Calabria, per portare in piazza Varchi tre giorni all’insegna del gusto e della convivialità, ad accesso gratuito. Protagonisti assoluti saranno i grandi classici della tradizione romana, dalla carbonara, all’amatriciana, alla cacio e pepe, insieme a specialità amatissime come supplì, pinsa, porchetta, abbacchio e maritozzi. Non solo cibo, però, le prelibatezze capitoline saranno accompagnate da musica e intrattenimento per tutte le età. Il programma prevede venerdì sera musica con dj set, sabato i caratteristici stornelli romani e domenica pomeriggio, spazio ai cantautori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

MONTEVARCHI: CARBONARA FESTIVAL Il Meglio della Cucina Romana Arriva a Montevarchi una vera di bontà Da VENERDI 6 a DOMENICA 8 MARZO Piazza Varchi - Montevarchi INGRESSO LIBERO Dj Set Venerdi dalle ore 21 fino a Mezzan facebook