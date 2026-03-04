A Montevarchi, dal 6 all’8 marzo, si svolge il “Carbonara Festival” in piazza Varchi, dove vengono presentati piatti tipici della cucina romana. L’evento porta in città prodotti e ricette provenienti dalla capitale, attirando visitatori interessati alla tradizione culinaria romana. Durante il festival, saranno presenti stand dedicati alla degustazione e alla vendita di specialità tipiche.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Montevarchi ospita il “Carbonara Festival”, il meglio della cucina romana, nel fine settimana dal 6 all’8 marzo. L’evento itinerante che sta attraversando l’Italia fa tappa in Toscana, dopo Aprilia e Reggio Calabria, per portare in piazza Varchi tre giorni all’insegna del gusto e della convivialità, ad accesso gratuito. Protagonisti assoluti saranno i grandi classici della tradizione romana, dalla carbonara, all’amatriciana, alla cacio e pepe, insieme a specialità amatissime come supplì, pinsa, porchetta, abbacchio e maritozzi. Non solo cibo, però, le prelibatezze capitoline saranno accompagnate da musica e intrattenimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi parla romano: arriva in piazza varchi il “Carbonara festival”

Leggi anche: A Montevarchi è tempo di Carbonara Festival

Reggio Calabria: dal 20 febbraio in scena il Carbonara Festival, un mix tra street food romano e sapori calabresi.Reggio Calabria si prepara al “Carbonara Festival”: un nuovo evento per valorizzare la gastronomia locale Reggio Calabria si appresta ad ospitare il...