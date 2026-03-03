Paura a Napoli | rapina donna con i figli fermato dalla Polizia Locale

Una donna con i figli di quattro e sette anni è stata vittima di una rapina in piazza Garibaldi a Napoli. Un uomo ha strappato con violenza il cellulare alla donna mentre stava passeggiando, e la Polizia Locale ha fermato l'autore dell'episodio. L'episodio ha causato timore tra i presenti e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Ha strappato con violenza il cellulare a una donna che stava passeggiando con i figli di quattro e sette anni in piazza Garibaldi, a Napoli. Per questo un cittadino algerino è stato arrestato dal personale dell’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi dei due bambini, mentre la madre li teneva per mano. Subito dopo la rapina, gli agenti in servizio nella zona sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare il presunto responsabile nonostante il tentativo di opporre resistenza. All’uomo sono stati contestati i reati di rapina aggravata dalla presenza di minori e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Paura a Napoli: rapina donna con i figli, fermato dalla Polizia Locale In giro con coltelli, tirapugni e droga: fermato dalla Polizia locale durante un controlloNell’ambito di un servizio di controllo nella zona di San Damaso, realizzato il 24 dicembre a seguito delle numerose segnalazioni pervenute relative... Spaccio, trovato pusher con 56 dosi di cocaina: fermato dalla Polizia LocaleOltre ai circa cinquanta grammi di cocaina al giovane, durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche contanti e altre sostanze... Contenuti e approfondimenti su Polizia Locale Argomenti discussi: Forio d’Ischia, rapina in appartamento: 82enne chiuso a chiave dal bandito. Circondano ragazzina 16enne e la rapinano in via Toledo a Napoli, salvata da turisti e polizia localeUn’altra rapina in via Toledo, con vittima una ragazza giovanissima. Il rapinatore, un 51enne napoletano, è stato bloccato da turisti spagnoli e arrestato dalla Polizia Locale. fanpage.it Rapina turista canadese, inseguito e arrestato dagli agenti della Polizia Locale a NapoliLa Polizia Locale ha arrestato a Napoli un uomo che aveva appena rapinato una turista canadese, sottraendole il telefono cellulare. Gli agenti dell'Unità Operativa Investigativa Ambientale ed ... ilmattino.it