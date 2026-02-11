MIR 2026 a Rimini torna MIR Club | tre giorni tra DJ culture

Rimini si prepara a tornare protagonista con MIR Club, tre giorni dedicati alla cultura dei DJ. La città si anima dal 12 al 14 aprile, quando le luci e i suoni della musica elettronica riempiranno i padiglioni della fiera. Sono attesi artisti, appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia e non solo, pronti a vivere un evento che celebra la scena musicale più moderna.

Rimini si prepara ad accogliere una nuova edizione di MIR – Multimedia Integration Expo, in programma dal 12 al 14 aprile 2026. L'evento, dedicato alle tecnologie per l'audiovisivo e l'intrattenimento, ospiterà per il quarto anno consecutivo MIR Club, un'area specifica rivolta a DJ, producer e professionisti della musica elettronica, offrendo un punto di incontro tra innovazione tecnologica e cultura musicale. La Fiera di Rimini si trasformerà in un hub pulsante per gli amanti del suono e dell'immagine, un luogo dove le ultime tendenze nel mondo del DJing e della produzione musicale incontrano la formazione e il networking professionale.

