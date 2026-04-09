Impagnatiello appello bis Chiara Tramontano | ‘Decisione umana necessaria per le donne’

La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il processo in secondo grado per Impagnatiello. La discussione si concentra ora sui momenti precedenti all’omicidio, evidenziando che la questione non riguarda più la colpevolezza, ormai riconosciuta, ma le scelte e il tempo che hanno portato all’evento. Chiara Tramontano ha commentato l’episodio, sottolineando l’aspetto umano e la necessità di considerare anche il punto di vista delle donne coinvolte.

La Cassazione riapre il processo per Impagnatiello. Al centro non c'è la colpa, ormai assodata, ma il tempo e la volontà che hanno preceduto l’omicidio. L'aggravante della premeditazione apre un nuovo capitolo, il dolore della famiglia non trova pace ma si trasforma in volontà di combattere Ieri, al termine di una giornata impegnativa, laCorte di Cassazioneha disposto un nuovoprocesso d’Appello per Alessandro Impagnatiello,accusato del femminicidio della compagnaGiulia Tramontano. Il 27 maggio 2023, a Senago, la giovane di 29 anni, incinta di sette mesi, è stata uccisa con 37 coltellate. Il nuovo giudizio riguarderà esclusivamente l’aggravante della premeditazione, non riconosciuta in secondo grado. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Impagnatiello appello bis, Chiara Tramontano: ‘Decisione umana, necessaria per le donne’ Alessandro Impagnatiello, Cassazione dispone appello bis su premeditazione femminicidio TramontanoAppello bis per Alessandro Impagnatiello, condannato per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi del loro figlio Thiago, a... Femminicidio di Giulia Tramontano, la Procura chiede l'appello bis ad Alessandro Impagnatiello: "Premeditato"Sul caso del femminicidio di Giulia Tramontano, la Procura generale di Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per il riconoscimento della... Temi più discussi: Femminicidio Tramontano, oggi in Cassazione l’udienza che decide sull’ergastolo di Impagnatiello; Femminicidio di Giulia Tramontano, nuovo processo per Impagnatiello: Riconoscere anche la premeditazione; Omicidio Tramontano, processo bis sulla premeditazione: resta l’ergastolo per Impagnatiello; Sentenza Cassazione per Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: Nessuna vittoria, ma non siamo soli. Sentenza Cassazione per Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: Nessuna vittoria, ma non siamo soliIl processo al barman reo di aver assassinato la ragazza (e il figlio che aveva in grembo) torna quindi in Appello. Il nuovo giudizio riguarderà in particolare il riconoscimento della premeditazione, ... napolitoday.it Cassazione ordina appello bis per Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: Decisione umanaIl nuovo procedimento riguarda solo l’aggravante della premeditazione che non era stata riconosciuta dai giudici di secondo grado ... milano.repubblica.it Ci sarà un processo d’appello bis per il femminicidio di Giulia #Tramontano, uccisa, mentre era incinta, dal compagno Alessandro #Impagnatiello. Lo ha deciso la Cassazione che ha chiesto di riconoscere l’aggravante della premeditazione. #Tg1 Elena De Vi - facebook.com facebook