Alessandro Impagnatiello Cassazione dispone appello bis su premeditazione femminicidio Tramontano

La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento di appello nel caso di Alessandro Impagnatiello, condannato per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, che era incinta di sette mesi e del loro bambino, a Senago. La revisione riguarda la presenza di premeditazione nel reato. La decisione si basa su un atto di impugnazione presentato in seguito alla condanna.

Appello bis per Alessandro Impagnatiello, condannato per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi del loro figlio Thiago, a Senago. Lo ha disposto la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della procura generale di Milano sulla premeditazione, aggravante esclusa dai giudici della Corte d’Assise d’Appello milanese. “Quello di Giulia Tramontano fu un agguato, un omicidio premeditato”, ha sottolineato la pg Elisabetta Ceniccola durante la sua requisitoria. Tramontano fu colpita con 37 coltellate la sera del 27 maggio 2023 nell’appartamento a Senago, alle porte di Milano. Le indagini avevano già rivelato che Impagnatiello aveva somministrato alla compagna incinta del veleno per topi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alessandro Impagnatiello, Cassazione dispone appello bis su premeditazione femminicidio Tramontano Giulia Tramontano, la Cassazione dispone appello "bis" per Impagnatiello. "Riconoscere la premeditazione"Ci sarà un nuovo processo d'appello, cosidddetto "bis", per il femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago uccisa con 37 coltellate il 27... Leggi anche: Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone l’appello bis per Impagnatiello: “Riconoscere la premeditazione” Alessandro Impagnatiello, Cassazione dispone appello bis su premeditazione femminicidio TramontanoAppello bis per Alessandro Impagnatiello, condannato per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi del loro figlio Thiago, a Senago. Lo ... lapresse.it Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone l’appello bis per Impagnatiello: Riconoscere la premeditazioneI giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della procura generale milanese ... quotidiano.net