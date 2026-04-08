La Procura generale di Cassazione ha presentato richiesta di appello bis contro Alessandro Impagnatiello, accusato del femminicidio di Giulia Tramontano. Secondo gli inquirenti, l'omicidio sarebbe stato un

Sul caso del femminicidio di Giulia Tramontano, la Procura generale di Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per il riconoscimento della premeditazione per Alessandro Impagnatiello, l’ex fidanzato che uccise la donna incinta colpendola con 27 coltellate. Per il procuratore generale si trattò di un “agguato organizzato e premeditato”. La richiesta per il riconoscimento della premeditazione L'omicidio di Giulia Tramontano L'esclusione dell'aggravante della premeditazione in Appello L'avvocato di Impagnatiello La richiesta per il riconoscimento della premeditazione La Procura generale di Cassazione sostiene che “quello di Giulia Tramontano fu un agguato organizzato e premeditato”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio di Giulia Tramontano, la Procura chiede l'appello bis ad Alessandro Impagnatiello: "Premeditato"

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