Case occupate sgomberi e sfratti lampo per tutti gli immobili | la proposta

La Lega rilancia la proposta di sgomberi lampo per tutte le case occupate. Matteo Salvini chiede di estendere lo sgombero immediato anche agli immobili occupati abusivamente, non solo alla prima casa. La sua proposta ha riacceso il dibattito sulla gestione degli immobili occupati illegalmente, con i sostenitori che chiedono risposte rapide e i contrari che temono conseguenze sociali.

Case occupate? La Lega torna a spingere sugli sfratti lampo per tutti: il segretario Matteo Salvini chiede l’estensione dello sgombero immediato a tutte le case occupate abusivamente, non più soltanto alla prima abitazione, come già previsto dalla normativa varata lo scorso giugno. Nelle intenzioni del Carroccio, che chiede una maggiore incisività del Decreto Sicurezza, c’è la risposta a quei proprietari che rinunciano ad affittare per timore di occupazioni o morosità. Case occupate, la Lega vuole una legge più dura. La norma dovrebbe essere inserita nel decreto atteso in Consiglio dei ministri nelle prossime settimane, su cui il Viminale di Matteo Piantedosi lavora da tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Le operazioni di sgombero di quattro alloggi popolari occupati abusivamente a Bari sono in corso da questa mattina, coinvolgendo le zone di Ceglie del Campo e San Pio.

