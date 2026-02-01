Sgomberi rapidi per immobili occupati | il nuovo provvedimento in esame dal governo

Il governo italiano ha in cantiere un nuovo decreto che mira a rendere più veloci gli sgomberi di case occupate illegalmente. Il provvedimento, ancora in fase di discussione, potrebbe cambiare le regole per le seconde case occupate senza permesso. L’obiettivo è ridurre i tempi e le complicazioni legate alle occupazioni abusive, facilitando le operazioni di sgombero.

Il governo italiano sta preparando un provvedimento che potrebbe rivoluzionare le procedure per le occupazioni abusive di immobili, con l’obiettivo di accelerare gli sgomberi anche in caso di seconde case. La misura, in fase di elaborazione da parte del Viminale guidato da Matteo Piantedosi, prevede l’estensione dello sgombero immediato – già previsto per le prime abitazioni occupate abusivamente – a ogni tipo di immobile, comprese le residenze secondarie. L’annuncio è arrivato durante la conferenza di Confedilizia a Napoli, dove il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito la linea dura del partito: nessuna eccezione per chi si impossessa di una proprietà senza titolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

