Sgomberi rapidi per immobili occupati | il nuovo provvedimento in esame dal governo

Il governo italiano ha in cantiere un nuovo decreto che mira a rendere più veloci gli sgomberi di case occupate illegalmente. Il provvedimento, ancora in fase di discussione, potrebbe cambiare le regole per le seconde case occupate senza permesso. L’obiettivo è ridurre i tempi e le complicazioni legate alle occupazioni abusive, facilitando le operazioni di sgombero.

Il governo italiano sta preparando un provvedimento che potrebbe rivoluzionare le procedure per le occupazioni abusive di immobili, con l’obiettivo di accelerare gli sgomberi anche in caso di seconde case. La misura, in fase di elaborazione da parte del Viminale guidato da Matteo Piantedosi, prevede l’estensione dello sgombero immediato – già previsto per le prime abitazioni occupate abusivamente – a ogni tipo di immobile, comprese le residenze secondarie. L’annuncio è arrivato durante la conferenza di Confedilizia a Napoli, dove il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito la linea dura del partito: nessuna eccezione per chi si impossessa di una proprietà senza titolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sgomberi rapidi per immobili occupati: il nuovo provvedimento in esame dal governo Approfondimenti su Sgomberi Rapidi Case occupate, sgomberi e sfratti lampo per tutti gli immobili: la proposta La Lega rilancia la proposta di sgomberi lampo per tutte le case occupate. Salerno, controlli immobili occupati da extracomunitari A Salerno proseguono i controlli della Polizia Municipale sugli immobili occupati da cittadini extracomunitari. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sgomberi Rapidi Argomenti discussi: Casa, Salvini: Sgombero immediato di tutti gli immobili occupati; Lega spinge sul pugno duro: case occupate e sfratti verso la svolta; Sgombero immediato delle case occupate: la nuova mossa di Salvini nel dl sicurezza; Salvini rilancia la linea dura e promette lo stop alle case occupate. Case occupate, sgomberi e sfratti lampo per tutti gli immobili: la propostaSalvini punta a estendere lo sgombero immediato anche alle seconde case occupate abusivamente. Novità anche per gli sfratti ... quifinanza.it Ora gli sgomberi rapidi pure per le seconde caseÈ una accelerazione importante quella dettata dall'esecutivo contro le occupazioni abusive delle abitazioni. Ma se il decreto sicurezza ha adottato misure efficaci con procedure di sgombero pressoché ... ilgiornale.it SGOMBERI E PICCOLI TRASLOCHI A PREZZI IMBATTIBILI! Cosa offriamo La nostra squadra è composta da 10 ragazzi tra i 20 e i 27 anni: giovani, forti e rapidi, per garantire un servizio efficiente e senza stress. I nostri punti di forza Rapidità nello svolgi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.