Immagini dal Sannio | l’Acquedotto Carolino il complesso monumentale di Luigi Vanvitelli

L'Acquedotto Carolino, opera di Luigi Vanvitelli nel Sannio, è un esempio significativo di ingegneria e architettura del XVIII secolo. Spesso attraversato, rappresenta un patrimonio storico e monumentale della regione, noto anche come

Lo attraversiamo spesso, a volte quotidianamente, e sono diversi i modi in cui lo appelliamo: acquedotto carolino, acquedotto vanvitelliano, e familiarmente a Valle di Maddaloni viene anche definito “i Ponti della Valle”. Quello che quotidianamente viene attraversato da migliaia di automobili è solo uno scorcio di uno dei complessi monumentali più belli e importanti del Sannio. Il maestoso acquedotto nacque per alimentare il complesso di San Leucio e fornisce anche apporto idrico alla Reggia di Caserta, al parco, al giardino inglese e al bosco di San Silvestro, prelevando la sua acqua alle falde del monte Taburno, precisamente dalle sorgenti del Fizzo, nel territorio di Bucciano, nel Beneventano, e trasportandola lungo un tracciato che percorre 38 km. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

