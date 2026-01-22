L'Acquedotto Carolino, opera di Luigi Vanvitelli nel Sannio, è un esempio significativo di ingegneria e architettura del XVIII secolo. Spesso attraversato, rappresenta un patrimonio storico e monumentale della regione, noto anche come

Lo attraversiamo spesso, a volte quotidianamente, e sono diversi i modi in cui lo appelliamo: acquedotto carolino, acquedotto vanvitelliano, e familiarmente a Valle di Maddaloni viene anche definito “i Ponti della Valle”. Quello che quotidianamente viene attraversato da migliaia di automobili è solo uno scorcio di uno dei complessi monumentali più belli e importanti del Sannio. Il maestoso acquedotto nacque per alimentare il complesso di San Leucio e fornisce anche apporto idrico alla Reggia di Caserta, al parco, al giardino inglese e al bosco di San Silvestro, prelevando la sua acqua alle falde del monte Taburno, precisamente dalle sorgenti del Fizzo, nel territorio di Bucciano, nel Beneventano, e trasportandola lungo un tracciato che percorre 38 km. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: l’Acquedotto Carolino, il complesso monumentale di Luigi Vanvitelli

Leggi anche: Immagini dal Sannio: la Bella dormiente del Sannio

Leggi anche: Immagini dal Sannio: le terre del Vino e le Città di ‘Sannio Falanghina’

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Eventi - 21 gennaio 2026, Palazzo San Domenico, BN. Immagini, grafica e creatività nella cronaca dei quotidiani: genio e tecnologia di Dario Mello; Presentazione DMO Sannio Matesino: evento rinviato; Telese, città giovane e di sport; Sannio Insieme: Pronto Soccorso di Sant’Agata ignorato nelle sedi ufficiali, increduli.

RICORDO D’INFANZIA Fonduta di Grana Padano DOP, würstel artigianale del Sannio, patate rustiche, salsa Carolina style, olio evo Antiche Macine. Una würstel e patatine totalmente diversa da come te la immagini: cremosa, golosa, con quel tocco affumic - facebook.com facebook