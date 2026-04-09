Una nuova inchiesta pubblicata da un quotidiano italiano riporta dettagli sulla vicenda che vede coinvolta una parlamentare e il suo assistente. La relazione tra i due si è interrotta dopo che, fino al 28 marzo, condividevano la stessa residenza. La questione riguarda anche le norme europee che regolano i rapporti tra rappresentanti e collaboratori, e le eventuali implicazioni legali di questa situazione.

Una nuova inchiesta de Il Giornale getta luce sulla vicenda che coinvolge Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione del quotidiano, l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e il suo collaboratore sono stati residenti nello stesso indirizzo a Milano fino alla fine di marzo 2026. La circostanza assume particolare rilevanza alla luce del controllo di polizia del 28 marzo scorso, quando Salis e Bonnin furono trovati insieme in una stanza d’hotel a Roma alle sette del mattino. Il giorno successivo, il 29 marzo, l’europarlamentare ha modificato la propria residenza anagrafica, spostandola in un altro indirizzo e in un’altra città. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ilaria Salis, stessa residenza con l’assistente fino al 28 marzo, il cambio dopo i controlli: cosa prevedono le regole UE

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Controllo a Ilaria Salis, con lei c’era l’assistente già condannatodi Giulia Sorrentino – Ilaria Salis, membro del Parlamento Europeo in quota Avs, potrebbe essere un soggetto pericoloso per via delle sue vicinanze...

Temi più discussi: Il caso Salis ora esplode: spunta la casa in comune con il portaborse assunto; Ue, Zedda (FdI): Salis chiarisca rapporti con Bonnin, trasparenza atto dovuto; Arriva la conferma dei vicini attraverso il videocitofono: Il proprietario è solo lui ma abbiamo visto anche lei; Viveva in casa con lui. Ilaria Salis, la scoperta: cosa succede.

Ilaria Salis e il suo portaborse in love? Vietato dall’Ue. Notte in hotel e casa in comune. Poi il repentino cambio di residenzaNuovi guai per l'eurodeputata di Avs, ma lei nega tutto: Si è solo appoggiato nella mia stanza, non stiamo insieme ... affaritaliani.it

Ilaria Salis e la presunta relazione con Ivan Bonnin, l'accusa di Cerno sul Giornale: Ha cambiato domicilioTommaso Cerno su Il Giornale ricostruisce la presunta relazione tra Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin. Gli indizi raccolti ... virgilio.it

Ilaria Salis sulle politiche del Governo Meloni a #InAltreParole Guarda la puntata su App La 7 e http://La7.it! Clicca sul link che trovi in bio #la7 #IlariaSalis #Meloni #Ungheria #democraziailliberale - facebook.com facebook

Prima Ilaria Salis e ora la sua collega di partito Hassan. Nella sinistra europea sono sempre più evidenti i legami con gruppi sovversivi e fondamentalisti. Salis con i suoi amici della “banda del martello” è accusata di essere andata in giro per l’Europa a co x.com